De Moor hekelt “politici die denken te scoren” met verzet tegen opvang van asielzoekers

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) betreurt het dat politici de opvang van asielzoekers op een terrein in Kampenhout afserveren nog voor een aanvraag is ingediend. Dat zei ze donderdag op Radio 1.

Om de asielcrisis te bezweren kwam de federale regering vorige week een pakket maatregelen overeen. Eén van de pistes is de tijdelijke opvang van asielzoekers op een terrein in Kampenhout, waarvoor de Europese Unie wooncontainers voorziet.

Het desbetreffende terrein wordt onderzocht, zei staatssecretaris de Moor donderdag in De Ochtend. Zo moet nog bekeken worden of er watertoevoer en riolering kan worden aangelegd, en of de nodige vergunningen kunnen worden verkregen. Maar daar knelt het schoentje: Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemde het terrein gisteren al ongeschikt.

Scoren

De Moor betreurt “dat er politici zijn die denken te kunnen scoren met het tegenhouden van opvang, die enkel nog maar wordt onderzocht”, reageerde ze donderdag op de radio. “Ik vind het inconsequent dat men de ene dag staat te fulmineren tegen de inbeslagnames op mijn kabinet omdat er te weinig opvang is, en men elkaar de andere dag voor de voeten loopt om te protesteren tegen een piste die nog maar wordt onderzocht.”

De staatssecretaris wil niet vooruitlopen op de uitkomst van de analyse, maar benadrukte dat ze naar een ander terrein zal zoeken als de piste in Kampenhout niet mogelijk blijkt. Al zijn er “niet oneindig veel terreinen waar je 600 containers op kunt zetten”, klonk het.