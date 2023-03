Thibaut Courtois bewijst tegen Liverpool opnieuw zijn meerwaarde voor Real Madrid en neemt het op voor Hazard: “Hij trainde erg hard maar zijn kans kwam niet”

Real Madrid plaatste zich woensdagavond tegen Liverpool voor de kwartfinales van de Champions League. Nadat de kwalificatie in de heenmatch (2-5, red.) al beklonken was, wonnen de Madrilenen ook de terugmatch: 1-0.

Thibaut Courtois weerhield Liverpool meermaals van een doelpunt. Ook rond het halfuur toen het nog 0-0 stond en Darwin Nunez de bal in de verste hoek wilde deponeren. Courtois zweefde de poging uit zijn doelvlak. Het was tekenend voor zijn wedstrijd, want de Rode Duivel pakte in totaal uit met vijf reddingen, waarvan vier in zijn strafschopgebied. (lees verder onder de tweets)

Een (nieuwe) knalprestatie van Courtois dus, maar tegelijk ook een nieuw bankzitterstatuut voor Eden Hazard. In een uitgebreid interview met de Franstalige omroep RTBF gaf de intussen gestopte international aan “dat hij niet praat met trainer Carlo Ancelotti”. De Italiaan ontkende dat niet en zei dat Hazard de waarheid vertelde.

Na de 1-0 tegen Liverpool nam Courtois het op voor zijn landgenoot. “Toen Hazard na het WK terug aansloot bij de kern, trainde hij erg hard en wachtte hij op zijn kans omdat Vinicius Jr. en Rodrygo (twee felle concurrenten voor Hazard bij Real, red.) er nog niet bij waren. Maar zijn kans kwam niet waardoor hij de moed een beetje liet zakken. Al is hij altijd tegenover iedereen respectvol gebleven. Hij is in orde en kan spelen. Het was zijn droom om voor Real Madrid te kunnen spelen”, aldus Courtois bij het Spaanse COPE.