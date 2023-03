Sociale partners klagen over vertraging bij Fedris

Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, maken zich zorgen over oplopende vertragingen in de behandeling van dossiers voor de erkenning van ernstige lichamelijke problemen door Fedris, het overheidsagentschap voor arbeidsongevallen en beroepsziekten.

De erkenning is van belang voor mensen die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) wegens ernstige lichamelijke problemen willen stappen.

In een brief aan minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) geeft Bart De Smedt, de voorzitter van de Groep van Tien, aan dat Fedris te weinig personeel heeft om zijn opdracht te vervullen.

De sociale partners roepen de ministers op Fedris voldoende middelen te geven, zodat dossiers binnen de zes maanden kunnen worden behandeld.