PS-voorzitter Paul Magnette dreigt met wisselmeerderheid voor master geneeskunde aan universiteit Bergen

PS-voorzitter Paul Magnette heeft er woensdag mee gedreigd een wisselmeerderheid te gebruiken, om zonder steun van de MR toch een master in de geneeskunde te laten organiseren aan de universiteit van Bergen. Dat maakte hij woensdagavond duidelijk in het programma ‘Signature’ op RTL-TVi.

“Ik zal tot het uiterste gaan. En als het moet, zullen we met een alternatieve meerderheid stemmen in het parlement van de Franse Gemeenschap. Want we mogen niet verhinderen dat Henegouwen zich ontwikkelt”, zegt Magnette. “Ik hoop dat de MR tot bezinning komt en begrijpt dat ze niet op haar eentje een dossier kan blokkeren waarover in Henegouwen een absolute consensus bestaat.”

De mogelijke invoering van een masteropleiding geneeskunde aan de universiteit van Bergen zorgt al weken voor verdeeldheid binnen de PS-MR-Ecolo meerderheid in de Franse gemeenschap. De Bergense universiteit organiseert momenteel enkel de bachelors geneeskunde, maar wil voortaan ook de master inrichten. Vandaag gebeurt dat in Franstalig België enkel aan de ULB, de UCL en de ULiège. Minister van Onderwijs Valérie Glatigny (MR) was daar echter tegen gekant, maar van zodra ze haar verzet duidelijk maakte in de media, laakten stemmen bij coalitiepartners PS en Ecolo het gebrek aan overleg.