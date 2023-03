Zwitserse centrale bank belooft Credit Suisse te steunen als dat nodig is

De Zwitserse centrale bank heeft woensdagavond een verklaring verspreid waarin wordt beloofd het geplaagde Credit Suisse financiële steun te geven wanneer dat nodig blijkt. Met die woorden lijken de autoriteiten in Zwitserland de financiële markten gerust te willen stellen. Zowel de centrale bank als toezichthouder Finma zegt de situatie scherp in de gaten te houden.

Credit Suisse staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank. Woensdag zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Die uitspraak zorgde voor grote onrust in de bankensector en het aandeel Credit Suisse kelderde op de beurs in Zürich woensdag dik 24 procent.

In de verklaring benadrukken de Zwitserse autoriteiten dat Credit Suisse nog altijd voldoet aan de strenge vereisten wat betreft bijvoorbeeld buffers en het voldoen aan betalingsverplichtingen. Details over wanneer er eventueel steun zal worden verstrekt, worden in de verklaring niet gegeven.

In de Verenigde Staten was er afgelopen dagen al veel onrust in de bankenwereld door het omvallen van de Silicon Valley Bank en Signature Bank. De problemen daar lijken evenwel los te staan van de situatie bij Credit Suisse. “Er zijn geen aanwijzingen voor een direct besmettingsgevaar voor Zwitserse instellingen als gevolg van de huidige onrust op de Amerikaanse bankenmarkt”, laten de Zwitserse centrale bank en Finma weten.