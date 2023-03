36 jaar, einde contract en niet meer in de basis: waar ligt de voetbaltoekomst van Lior Refaelov? “Hij wil nog twee à drie jaar voetballen”

Speelt Lior Refaelov (36) de laatste Europese match in zijn carrière? De Israëli is in juni einde contract en de vraag is of hij zal bijtekenen bij Anderlecht. Voorlopig is stoppen of een rol als assistent-coach opnemen niet aan de orde. “Er zijn ook andere opties dan Anderlecht.”

Hij zit toch alweer aan 6 goals en 7 assists, maar sinds Brian Riemer coach is van Anderlecht wordt Lior Refaelov minder vaak in de basis gedropt. De spelverdeler mag vaker aantreden tegen voetballende tegenstanders dan tegen loopploegen zoals Cercle. Daarom mag Rafa in Villarreal hopen om aan de aftrap te staan, net zoals in de heenmatch. “Ik heb 24 goeie speler en moet altijd een balans kiezen in mijn elftal”, aldus Riemer.

© BELGA

Door zijn dalend aantal speelminuten wordt soms de vraag gesteld of Refaelov nog lang wil doorgaan als speler. Zijn contract loopt in juni af en soms wordt ook gesuggereerd dat hij een andere functie binnen RSCA zou kunnen bekleden. Iets binnen de staf of de jeugd? Rafa heeft ook een goeie band met niet-uitvoerend voorzitter Wouter Vandenhaute. “Ik kan je zeggen dat Lior nog twee à drie jaar wil voetballen”, zegt zijn makelaar Dudu Dahan. “Ik zag hem vorige week tegen Villarreal en hij was een van de besten op het veld.”

Daarmee is dat vraagteken ook weggewerkt. Refaelov wil zolang mogelijk doorgaan als speler, maar kan dat bij Anderlecht? Als hij wil blijven, zal de Israëli wellicht moeten inleveren. Er zijn al aftastende gesprekken geweest. “Anderlecht is een optie, maar zij zijn niet de enige kandidaat”, vervolgt Dahan. “Er zijn andere teams die informeerden.”

Gebouwd in België

Het lijkt wel zo dat Refaelov de ambitie heeft om in België te blijven. Samen met zijn vrouw Gal bouwde hij een huis in het Antwerpse en zijn zoon Adrian voetbalt ook nog altijd bij de jeugd van Antwerp. Welke club zou hem kunnen overtuigen als het niet tot een akkoord komt met Anderlecht? De dribbelaar speelde al bij Club Brugge en Antwerp. Zouden er nog topclubs in de dans springen of zouden teams als Charleroi, met Felice Mazzu als coach, kans maken?

Dat laatste lijkt ons niet meteen een optie. “We sluiten geen enkele deur”, besluit Dahan. “Het is logisch dat Lior in België gebouwd heeft, want dat is zijn thuis. Toch hoeft dat zijn carrière niet te beïnvloeden.”

De Israëlische clubs, die elke zomer weer aan zijn mouw trekken, moeten dus niet helemáál wanhopen. (jug, thst)