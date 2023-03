Real Madrid wandelt richting de kwartfinales tegen mak Liverpool

Geen sensatie in Madrid: Karim Benzema schonk Real met een intikkertje ook de zege in de terugmatch tegen een matig Liverpool. De Koninklijke plaatst zich met die 1-0 voor de kwartfinales van de Champions League en mag op zoek naar een zesde eindzege in negen jaar tijd.

We waren er vooraf nog over bezig, dat er een kansje was dat het nog niet helemaal gespeeld was na de 2-5 voor Real uit de heenmatch. Liverpool heeft de voorbije decennia een reputatie bij elkaar gevoetbald voor straffe Champions League-comebacks. En was Real Madrid niet die ploeg die zich na een straffe Europese uitzege maar een paar keer met de hakken over de sloot plaatste na de terugmatch?

Maar wonderen zouden er niet gebeuren in het Santiago Bernabeu. Elke keer als Liverpool even hoop leek te krijgen, was daar Thibaut Courtois. Hij had een prima beenveeg in petto toen verdediger Antonio Rüdiger een terugspeelbal slecht inschatte en Darwin Núñez kon aanleggen. Later stond hij weer pal op de Uruguayaanse spits. Eerst plukte hij een kopballetje, daarna dook hij een krul uit de verste hoek. En onze nationale nummer één stond ook nog pal op een knal van Cody Gakpo. Geen mirakel­saves, maar toch.

© AFP

Weer niets voor Hazard

Voor u denkt dat Liverpool het Real-doel belegerde: het was net de thuisploeg die het betere van het spel had. Ze had ook wat middelgrote kansjes – een afstandsschot van Eduardo Camavinga werd door Liverpool-doelman Alisson nog net tegen de deklat geduwd. Al doofde de match na rust helemaal uit. Bij Liverpool hadden ze na de vier saves van Courtois begrepen dat het niet voor dit jaar zou zijn.

Maar ondanks het feit dat Real de kwalificatie niet meer kon mislopen, zag coach Carlo Ancelotti ook nu weer geen reden om Eden Hazard vanop de bank naar zich toe te roepen. Hij mocht alweer geen minuut meedoen. Al zal voormalig bondscoach Roberto Martinez, die in het stadion zat, ook gezien hebben dat Vinicius weer veruit de beste man was bij Real. Hij bood Karim Benzema tot tweemaal toe een stevige kans aan. Eerst trapte de Fransman nog wild over, daarna was het wel raak.

De Koninklijke won zo ook de terugmatch en blijft op koers voor een zesde Beker met de Grote Oren op negen jaar tijd. (wic)

© AFP