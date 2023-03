BetFirst BNXT League (Elite Silver): Bergen wint nagelbijter in Feyenoord Rotterdam

Vedran Bosnic won nipt met Bergen in Rotterdam. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

De tweede speeldag in Elite Silver (BetFirst BNXT League) bracht voor Bergen een nipte 65-66 overwinning voor Bergen. Meteen 2 op 2 voor de Henegouwers in Elite Silver. Zaterdag is er nog Apollo Amsterdam-Okapi Aalst, Basket Acedemy Limburg-Luik en zondag Den Helder Suns-Leuven Bears en Yoast United Nijmegem-Brussels.