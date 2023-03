‘Superman’ Victor Osimhen stuwt Napoli met twee goals naar eerste kwartfinale ooit in de Champions League

De wedstrijd in het Stadio Diego Armando Maradona werd gespeeld zonder bezoekende supporters uit Duitsland. Toch was de harde kern van Eintracht afgezakt naar Napels, waar ze de boel kort en sloegen, politiewagens in brand staken en (blijkbaar met wat hulp van Atalanta-fans, die Napoli zien als hun grote rivaal) zware rellen veroorzaakten.

Napoli - de fiere leider in Italië en winnaar van de heenmatch (0-2) - had daardoor extra motivatie om de bezoekers een lesje te leren en dus drukten ze Eintracht weg tot in de eigen zestien. Dat resulteerde vlak voor rust in de 1-0 van de onvermijdelijke Victor Osimhen. De Nigeriaan torende boven alles en iedereen uit en kopte de bal onhoudbaar binnen. Vlak na rust scoorde Osimhen z’n tweede goal van de avond en doelpunt nummer 23 van het seizoen. De ex-spits van Charleroi - opnieuw met zijn gezichtsmasker na een oogblessure - blesseerde daarbij zijn pols, maar Osimhen kon gelukkig verder.

Piotr Zielinksi maakte het feestje compleet door na ruim een uur de 3-0 op het bord te knallen vanaf de penaltystip, waardoor Napoli voor het eerst in de clubgeschiedenis in een kwartfinale van de Champions League staat.

De Partenopei wonnen in 1989 de toenmalige UEFA Cup, na een triomf over twee wedstrijden tegen Stuttgart. Toen met Diego Maradona in de aanval.