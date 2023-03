Roeselare schrijft (na thriller) Belgische volleybalgeschiedenis met plek in de finale van de CEV Cup

Roeselare heeft zich woensdag voor de finale van de CEV Cup geplaatst. De Belgische kampioen leed wel een 3-0 nederlaag (25-17, 25-19, 25-21) bij het Italiaanse Piacenza, maar trok vervolgens in een golden set met 12-15 aan het langste eind. De heenwedstrijd had Roeselare vorige week met 3-0 gewonnen.

In de finale treft Roeselare het Poolse Belchatow of het Italiaanse Modena. De Italianen wonnen de heenmatch met 3-1.

Het wordt de vierde Europese finale voor de West-Vlaamse club. In 2002 won het de CEV Cup (toen Top Teams Cup), in 1998 en 1999 verloor het de finale van de Challenge Cup.

Olympiakos wint Challenge Cup

Het Griekse Olympiakos heeft woensdag de Challenge Cup volleybal voor mannenteams gewonnen. In de terugwedstrijd van de finale versloeg het Israëlische Maccabi Tel-Aviv met 3-0 (25-16, 25-21, 25-16). De heenwedstrijd hadden de Grieken al met 0-3 gewonnen.

Het is de derde Europese bekerwinst voor Olympiakos. In 1996 en 2005 won het de CEV Cup. In de Champions League was het twee keer (1992 en 2002) verliezend finalist.

Chieri verslaat Lugoj in heenwedstrijd finale

Het Italiaanse Chieri heeft woensdag een optie op Europese bekerwinst genomen door het Roemeense Lugoj met 3-0 te verslaan in de heenwedstrijd van de finale om de Challenge Cup voor vrouwenteams. De setstanden waren 25-15, 28-26 en 25-17. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld.