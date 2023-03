Eline uit ‘De mol’ is opnieuw zwanger: “Jij bent alles wat we konden wensen”

Fantastisch nieuws van Eline Michiels, in 2017 de mol in het gelijknamige tv-programma: ze is opnieuw zwanger. In april van vorig jaar overleed haar eerste zoontje, Eugène, anderhalve maand na de geboorte.

Een videomontage van Eline Michiels en haar vriend Steve in een kinderkamer, overmand door emoties, en vervolgens heel wat andere beelden vol echo’s en euforie: op Instagram glunderen de ouders in spe bij de bekendmaking van hun goede nieuws. “Niets is wat het had moeten zijn”, schrijft Eline erbij. “Maar jij bent alles wat we konden wensen. Eugène wordt grote broer.”

(lees verder onder de video)

Dat het om een emotionele aankondiging gaat, heeft alles te maken met die grote broer. Eugène, het eerste kindje van de twee, overleed in april 2022. Amper anderhalve maand na zijn geboorte. ““Wij zijn deze nacht ons meest dierbare bezit verloren”, schreef Eline toen op Instagram. “We zijn leeg, immens verdrietig en vrezen dat het hele gebeuren nog moet binnensijpelen. Het besef is onwerkelijk en de pijn is onmenselijk. Eugène stierf zachtjes in onze armen na een kansloos gevecht.”

Eline Michiels was in 2017 de mol in het gelijknamige tv-programma.