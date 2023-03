Hond en haar drie pasgeboren puppy’s na vijf weken bevrijd uit ingestort gebouw in Turkije

Tussen alle droeve berichten die ons de afgelopen vijf weken bereikten uit Turkije en Syrië sijpelen af en toe verhalen door die toch sprankeltjes hoop bieden. Zoals deze beelden die dateren van 6 maart. Dag op dag een maand na de eerste zware aardbeving slaagden reddingswerkers in de Turkse stad Antakya er in om een dobermann levend uit een kelder van een ingestort gebouw te halen. Ze troffen niet alleen de dertig maanden oude Sila aan maar ook drie puppy’s die de sterk vermagerde hond tijdens haar opsluiting had gebaard.

Het zijn beklijvende en tegelijk ontroerende beelden, genomen door de leden van Meyako. Het team van dierenredders was bereid gevonden om zich een weg te banen door de kelderverdieping van het voorts volledig ingestorte appartementsgebouw.

De eigenaar van de dobermann, Kadir Keyifli, kon een maand eerder al uit het gebouw gered worden. Hij was, niet verwonderlijk, bijzonder blij om verenigd te zijn met zijn huisdier. Kadir verklaarde dat Sila wist te overleven dankzij een grote zak hondenvoer die in de kelderverdieping was achtergelaten.

Toch was het dier na vier weken opsluiting fel vermagerd en de dierenarts verklaarde ook dat de hond veel vocht had verloren en schade had opgelopen aan haar inwendige organen. Maar hij en zijn team beloven alles er voor te zullen doen om Sila en haar pups een goed herstel te bezorgen. (joro)