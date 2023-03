Annetje Schoolmeesters, lijsttrekster van de BBB in Nederlands-Limburg. — © Karel Hemerijckx

Maastricht

In Nederland hadden woensdag de provinciale verkiezingen plaats. De jonge partij BBB (BoerBurgerBeweging) maakte haar favorietenrol waar. “We hebben nu nog geen zetels, dus alles is winst”, klinkt het op het partijfeestje in Maastricht.