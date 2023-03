Vice-olympisch kampioene kogelstoten Raven Saunders anderhalf jaar geschorst

De schorsing van Saunders gaat in op de dag van haar laatste gemiste controle - ze verliest ook alle behaalde resultaten vanaf die datum - en loopt in februari 2024 af. Ze mist het WK in Boedapest (19-27 augustus), maar kan er volgend jaar wel weer bij zijn op de Olympische Spelen in Parijs.

De exuberante Saunders - ze draagt al eens een Hulk-, Joker- of Teenage Mutant Ninja Turtle-masker tijdens de competitie - is ook bekend om haar strijd tegen racisme en ongelijkheid, haar inzet voor mensen met mentale problemen en voor LGBT-rechten. In Tokio vierde ze haar olympisch zilver door op het podium met haar armen een X te vormen “als steun aan alle mensen die het moeilijk hebben en die niet over een platform beschikken om hun stem te laten horen.”