Julie Allemand wint met ASVEL Lyon nipt heenmatch halve finale van EuroCup Women van Hind Ben Abdelkader

De heenwedstrijd van de halve finale in de EuroCup Women bracht voor Julie Allemand met ASVEL Lyon een nipte zege (84-80) tegen collega Cat Hind Ben Abdelkader en Villeneuve D’Ascq. Bij Villeneuve is Rachid Méziane, bondscoach van de Belgian Cats, de coach. Volgende week donderdag 23 januari is de return. Donderdag 16 maart werkt Belgian Cat Antonia Delaere met Venetië in Turkije en tegen Galatasaray Istanbul de heenwedstrijd van de halve finale af.