Emma Plasschaert na vierde dag EK zeilen op derde plaats, haar man Matthew Wearn is leider

Op de vierde dag van het Europees kampioenschap voor de kust van het Italiaanse Andora zakte Emma Plasschaert (VVW Inside Outside Oostende) van de tweede naar de derde plaats in de ILCA 6-klasse.

De vrouwen waren nog aan de laatste dag van de kwalificatiewedstrijden toe vermits ze op de openingsdag wegens gebrek aan wind niet vaarden. Woensdag zeilde Emma Plasschaert naar een vijfde, derde en eerste positie in de drie verschillende races. De Portugese Vasileia Karachaliou (8 punten) blijft op de eerste plaats, de Nederlandse Marit Bouwmeester (11) wringt zich naar de tweede plaats met één puntje minder dan Emma Plasschaert (12). Eline Verstraelen die een veertigste, zesde en negentiende stek behaalde, klimt in de tussenstand naar de veertigste positie. Laura Bouckaert is 111de gerangschikt. De finales bij de vrouwen vangen donderdag aan.

De mannen vaarden vandaag wel hun eerste dag van de finaleraces omdat ze al vier wedstrijdne in de selecties achter de rug hadden. William De Smet is tiende ind e tussenstand nadat hij vandaag een twaalfde en een 32ste plaats zeilde. De Australiër Matthew Wearn, echtgenoot van Emma Plaasschaert, voert de rangschikking aan.