Ongezien: Zuid-Amerikaanse voetbalclash met 42 minuten (!) blessuretijd heeft zware gevolgen voor scheidsrechters van dienst

Op het voorbije WK voetbal was er wat te doen rond de vele minuten blessuretijd. Maar in Bolivia zorgden voor wel heel speciale taferelen.

Op de zesde speeldag in de Primera Division stond de clash tussen Atlético Palmaflor en Blooming op het programma. De bezoekers hadden eerder deze maand een 6-0 pandoering verkocht aan Palmaflor in de eerste ronde van de Copa Sudamericana en dus aasde de thuisploeg op wraak.

Die leek er ook te komen na de snelle 1-0 van Jonathan Canete en de 2-0 van Gilbert Alvarez in de 82ste minuut, beiden op penalty.

Blooming scoorde vier minuten nadien de aansluitingstreffer via Gaston Rodriguez Maeso en… toen brak de hel los. Het was even daarvoor beginnen stortregen, waardoor het veld werd omgetoverd tot een modderpoel. De lijnrechter dacht vervolgens buitenspel gezien te hebben, maar na raadpleging van de VAR bleek daar geen sprake van te zijn. Er vond vervolgens een discussie plaats over een vermeende fout op de doelman. Na nog wat gehakketak tussen de VAR, ref en lijnrechter besloten ze - 13 minuten later - de 2-1 goed te keuren.

Er kwam initieel 10 minuten blessuretijd bij, hoewel dat vrij snel opgetrokken werd naar 15 minuten wegens enkele akkefietjes tussen spelers. In de 111e minuut kreeg Blooming-speler Cesar Menacho geel voor een fout op de doelman. De VAR greep in en Menacho kreeg - na een discussie van 5 minuten - een rode kaart. Drie minuten later maakt José Luis Sinisterra uit het niks gelijk en nog eens vier minuten later moest Blooming met negen voort na rood voor Becerra Vaca na een ingreep waarbij de bal in een plas bleef liggen.

En in de 128ste minuut viel dan de winning goal, van de kop van Jonathan Canete. Vier minuten later - na 42 minuten blessuretijd dus - werd er afgefloten door scheidsrechter Julio Gutiérrez. “Einde van de derde helft”, tweette het verliezende Blooming cynish. Een dag later werd het voltallige scheidsrechterlijk team (bestaande uit zes mensen) voor onbepaalde tijd geschorst. Er loopt een onderzoek naar hun optreden in Palmaflor.