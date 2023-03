Toekomst nog steeds onzeker voor Orpea België

De raad van bestuur van de noodlijdende Franse rusthuisketen Orpea heeft geen beslissing genomen over de toekomst van de groep in België. Dat heeft Fabien Boucquéau, regionaal secretaris van de Franstalige, christelijke vakbond CNE, woensdag aan Belga gezegd.

Orpea was in januari 2022 in opspraak geraakt door het boek “Les Fossoyeurs” (“De doodgravers”) van de Franse journalist Victor Castanet. In het boek was sprake van rantsoenering en van ouderen die in hun uitwerpselen blijven zitten of dagenlang geen verzorging krijgen.

De groep torstte ook 9,7 miljard euro schulden. Het financiële herstructureringsplan voorziet in de kwijtschelding van 3,8 miljard euro. Daarnaast wordt er voor 1,55 miljard euro nieuw geld gepompt in de groep.

Orpea België kondigde vorige maand al aan dat het zeven rusthuizen in Brussel en drie in Vlaanderen wilde sluiten. Het legde een toekomstplan op tafel waarbij 90 miljoen euro nodig is, al was toen niet duidelijk wie met dat geld over de brug moest komen. Er werd hiervoor gekeken naar de Franse moedermaatschappij, oftewel naar een externe investeerder.

“De directie heeft niet naar een eventuele verkoop van de Belgische tak, noch naar een investering in deze laatste gekeken. Dit laat de vakbonden op hun honger zitten”, aldus Boucquéau. De bonden zijn bezorgd over het gebrek aan duidelijkheid na de raad van bestuur van dinsdag. “De vergadering had een beslissend moment moeten zijn terwijl dat duidelijk niet het geval was”, betreurt Fabien Boucqueau, die eraan toevoegt dat de bezorgdheid over de toekomst van Orpea België blijft bestaan en zelfs toeneemt.

De vakbonden en de directie van de groep komen op 29 maart opnieuw bijeen, waarbij een akkoord over de voorwaarden voor de overplaatsing van het personeel zou moeten worden ondertekend.