Weer een ereplaats, weer geen zege voor Edward Theuns: “Het zal wel eens lukken”

Derde in Le Samyn en tweede in Nokere Koerse: Edward Theuns was ook nu dicht bij de zege. De renner van Trek-Segafredo leek even Tim Merlier te kunnen remonteren, maar kraakte met de meet in zicht.

“Ik spurtte misschien een tandje te groot, maar schakelen op kasseien is niet simpel”, reageerde hij. “Ik zat nochtans waar ik moest zitten: in het wiel van Tim. Maar hij is gewoon een van de snelste sprinters ter wereld. Ik had eventueel zelf de sprint kunnen beginnen, maar ook dan had hij wellicht gewonnen.”

Vrijdag in de Bredene Koksijde Classic is er een nieuwe kans. Theuns is geen veelwinnaar: het is al bijna twee jaar geleden dat hij nog een wedstrijd won, de vijfde rit in de Ronde van Hongarije. “Ik heb dit seizoen bewust kleinere wedstrijden aan mijn programma toegevoegd, om zelf mijn kans te kunnen gaan. Ik heb gefocust op Le Samyn en Nokere. Voor de grotere wedstrijden kom ik gewoon tekort, daar zal ik mijn werk blijven doen voor toppers als Mads Pedersen en Jasper Stuyven. Maar ik vind het belangrijk om ook eens voor de zege te kunnen spurten. Het zal wel eens lukken.” (bow)