Lotto-Dstny laat zich weer zien: “Je voelt de positieve vibe in het team”

Lotto-Dstny reed in Nokere opnieuw een aanvallende koers. Arjen Livyns zette de toon, Victor Campenaerts nam over (maar kwam twee keer ten val) en uiteindelijk kon Florian Vermeersch het bijna afmaken.

Hij zette in de slotfase door op de Huisepontweg en werd met medevluchters Laurence Pithie en Sep Vanmarcke pas aan de voet van Nokereberg gegrepen. “Na een harde koers wist ik dat het mogelijk was om in de slotfase weg te rijden. Het had gekund, maar het werd net niet. Er werd op het einde een beetje gepokerd. Maar het gaat supergoed in functie van de Vlaamse klassiekers.”

Finaal spurtte Milan Menten naar een derde plaats. “De ploeg reed opnieuw super, je voelt echt dat er een positieve vibe door het team waait”, aldus de winnaar van Le Samyn. “Ik zat in een zetel door Florian, alleen kwam Merlier als een raket voorbijgestoven. Op deze aankomsten is hij gewoon veel beter. Ik ben tevreden met een podiumplaats, donderdag in de GP Denain ga ik er opnieuw voor.” (bow)