Van de 356 chauffeurs die De Lijn in 2021 aanwierf, was bijna een kwart alweer weg vóór eind 2022. Na één jaar was dat al ruim 16 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Els Robeyns (Vooruit) opvroeg. Tekorten zorgen ook voor geschrapte ritten.