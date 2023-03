Een fameus prijskaartje: FC Barcelona lanceert uniek nieuw shirt voor El Clasico, maar goedkoop is het niet

Zondag is het weer tijd voor El Clasico, de clash tussen FC Barcelona en Real Madrid. De Catalanen, fiere leiders in La Liga, zullen de strijd aangaan met een uniek shirt.

Spotify is een van de sponsors van Barça en komt dit seizoen met een aantal speciale truitjes gelinkt aan artiesten. In oktober mocht het logo van Drake op de Blaugrana-shirts pronken, zondag is het de beurt aan Rosalia. Het is dan één jaar geleden dat ze haar album Motomami uitbracht en waarmee de Spaanse ster een grammy in de wacht sleepte.

Rosalia zal overigens ook pronken op de truitjes van de vrouwenploeg van FC Barcelona, die een week later clashen met Real Madrid. De shirts zijn overigens ook te koop, maar kosten 399,99 euro.

© REUTERS