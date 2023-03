Parijs-Roubaix nadert: geiten grazen in Bos van Wallers voor vlotte doortocht

Over 24 dagen weerklinkt in Compiègne het startschot van de 120ste editie van Parijs-Roubaix. Dat betekent dat in de Hel van het Noorden talrijke kasseistroken aangepakt worden om een vlotte doortocht van de karavaan te kunnen verzekeren. Door mens, maar blijkbaar ook door dier. Zo graast sinds een maand een kudde geiten het verse gras af van de Trouée d’Arenberg.