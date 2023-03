Man laat impulsief favoriete Nike-schoenen op voeten tatoeëren: “Nu kan ik ze zelfs in bed dragen”

Nooit meer schoenen kopen? Dat was het plan van de Britse Blazej Ambrozak (44) uit Manchester toen hij zijn favoriete Nike Jordans op zijn voeten liet tatoeëren. Hij ging met het ongewone en impulsieve verzoek naar een tatoeëerder en acht uur later had hij een perfecte replica van de schoenen op zijn voeten staan. “Ik was het zat om elke paar maanden een nieuw paar te kopen”, vertelde hij aan zijn tatoeëerder Dean Gunther (44).