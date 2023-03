Elf van veertien vrachtwagens in overtreding bij controles in Herk-de-Stad

Politie Limburg Regio Hoofdstad heeft dinsdag controles gehouden op ‘zwaar vervoer’ in Herk-de-Stad. Elf van de veertien gecontroleerde vrachtwagens waren in overtreding. Er werden twaalf onmiddellijke inningen opgesteld voor vervallen keuring en inbreuken omtrent overlading en afmetingen van het voertuig. Er werd ook één proces-verbaal opgesteld voor het gebruik van drugs in het verkeer.

maw