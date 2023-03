Coucke wil SnowWorld van de beurs halen

Alychlo, het investeringsvehikel van ondernemer Marc Coucke, heeft zijn belang in skihallenuitbater SnowWorld verder uitgebreid en heeft nu 95,01 procent van het kapitaal in handen. Alychlo wil een uitkoopprocedure voor de resterende aandelen opstarten en wil SnowWorld van de beurs van Amsterdam halen. Dat meldt Alychlo woensdag nabeurs.

Alychlo zegt te geloven in de groeimogelijkheden van het concept van SnowWorld en is van mening dat SnowWorld “zijn strategie beter kan uitvoeren zonder beursnotering”. De kosten van de notering staan bovendien niet meer in verhouding tot de voordelen, luidt het.

Alychlo wil de uitkoopprocedure midden mei aanvatten. “Daarnaast zou Alychlo vanwege diezelfde overwegingen graag gezamenlijk met SnowWorld op eerste mogelijkheid een verzoek doen tot het beëindigen van de notering van de SnowWorld-aandelen aan Euronext Amsterdam”, klinkt het.