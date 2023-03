Vakbonden en werkgevers in Groep van Tien vinden akkoord over reeks sociale dossiers

De vakbonden en werkgevers zijn het binnen de Groep van Tien eens geraakt over een reeks sociale dossiers. Dat houdt vooral in dat heel wat zaken, zoals brugpensioen en soepeler landingsbanen verlengd worden. Tot eind deze maand nemen ze de tijd om het interprofessioneel ontwerpakkoord voor te leggen aan hun achterban.

Vakbonden en werkgevers moesten zich buigen over onder andere het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) - het vroegere brugpensioen -, landingsbanen, flexibelere overuren, minimumlonen en verplaatsingskosten. Woensdag bereikten ze uiteindelijk een ontwerpakkoord waarin ze de huidige regelingen met twee jaar te verlengen tot en met juni 2025.

Het ging om het tweejaarlijks sociaal overleg. Normaal gezien onderhandelen de vakbonden en de werkgevers daarbij ook over de lonen, maar de gesprekken daarover mislukten vorig jaar al, waarna de federale regering de knopen doorhakte: er wordt vastgehouden aan de automatische indexering, maar er is geen ruimte voor extra opslag. Wel voorzag de regering in de mogelijkheid voor een eenmalige koopkrachtpremie van maximaal 500 of 750 euro in winstgevende bedrijven.

Werkloosheid, brugpensioen...

Wat staat er dan zoal in het akkoord van de Groep van Tien? Ten eerste wordt de mogelijkheid van bedrijven verlengd om werknemers extra in te zetten via vrijwillige overuren. Het gaat om 120 van die “relance-overuren”, die vrij zijn van belastingen en niet gerecupereerd moeten worden. Er werd ook beslist de soepelere regeling voor tijdelijke werkloosheid voor bedienden met twee jaar te verlengen.

De vakbonden en werkgevers vonden ook een compromis over SWT, het vroegere brugpensioen,

De sociale partners gaan tegelijkertijd ook akkoord om de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) – waar werknemers met o.m. een lange en/of zeer lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering een beroep op kunnen doen bij een ontslag vanaf 60 jaar – verder te verlengen tot 30 juni 2025. Het gaat hier niet over het algemene stelsel SWT (dat voor onbepaalde duur geldt) maar over aparte stelsels voor bepaalde behartigenswaardige doelgroepen.

De sociale partners zijn eveneens overeengekomen om de vergoedingen inzake SWT en ‘tijdelijke werkloosheid bedienden’ te indexeren volgens de geldende methoden, op voorwaarde dat de ‘retroactiviteit’ inzake Decava (= werkgeversbijdrage op bedrijfstoelage ten laste van de werkgever inzake SWT) niet toegepast wordt; retroactief bijdrageverhogingen opleggen vinden de sociale partners geen aanwezen werkwijze.

2. HERBEVESTIGING van de fiscale en sociale standstill inzake 2e pensioenpijler versus de herbevestiging van afspraken rond het minimumloon

De sociale partners vragen gezamenlijk, net zoals in juni 2021, om nu niet in te grijpen in de 2e pensioenpijler om het traject tot verdere verdieping en democratisering van het aanvullend pensioen niet te hypothekeren. Een vertrouwensbreuk zou in dezen nefaste gevolgen kunnen hebben, en dat willen de sociale partners vermijden. De federale regering had deze vraag van de sociale partners reeds op 8 juni 2021 volmondig onderschreven.

In dat verband herbevestigen de sociale partners ook het afsprakenkader rond het minimumloon waarover ze op 8 juni 2021 een akkoord hadden bereikt.

3. DUIDELIJKHEID rond het toepassingsgebied van cao 90 (collectieve bonusplannen)

Op 22 februari 2022 brachten de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad het eenparig advies nr. 2275 uit over de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Aanleiding van het advies was om een antwoord te bieden op enerzijds de aanbevelingen uit het rapport van het Rekenhof van april 2021, en anderzijds de administratieve praktijk van de FOD WASO bij de marginale controle betreffende de doelstellingen, en in het bijzonder het onzekere karakter daarvan.

De sociale partners vragen nu unaniem dat de FOD WASO in het kader van de marginale controle van de doelstelling, het advies van de Nationale Arbeidsraad zou respecteren, en stopt met toetredingsaktes af te wijzen op basis van standpunten die niet stroken met voormeld unaniem advies van de sociale partners. Enkel op die manier kan de rechtszekerheid, in het belang van de werknemers en de werkgevers, op het terrein terugkeren.

“De werkgevers zijn tevreden met het bereikte compromis omdat dit akkoord voor een rechtszeker kader zorgt waarin de sociale partners in de komende maanden op sector- en bedrijfsniveau in een sereen klimaat tot goede sociale akkoorden kunnen komen. Dit akkoord kan echter alleen worden nagekomen wanneer ook de teksten over de loonnorm, waar de regering het reeds eind vorig jaar over eens werd, worden gepubliceerd. We roepen de minister van Werk dan ook op om niet langer te dralen met het nemen van het koninklijk besluit inzake de loonnorm. Zo kan ook op dat vlak een einde gemaakt worden aan de staat van onzekerheid”, besluiten VBO, Unizo, UCM en Boerenbond.