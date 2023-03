Lotte Kopecky won Nokere Koerse op een indrukwekkende manier. “Het leek alsof we vandaag met twee reden.” — © Geert Tresignie (GTG)

Amper vier dagen na de dood van haar broer Seppe heeft Lotte Kopecky op indrukwekkende wijze Nokere Koerse gewonnen. “Alsof we vandaag met twee reden”, zo verklaarde de 27-jarige topwielrenster na afloop. “Kracht putten uit verlies is mogelijk”, zegt sportpsycholoog Jef Brouwers. “Maar het is niet voor iedereen weggelegd.”