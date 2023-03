Steven Coenegrachts (Open Vld): “Demir moet haar sturm und drang inzetten voor aanpassing van Europese regels voor natuurherstel aan Vlaamse context”

Brussel

De Vlaamse regering mag dan al een stikstofakkoord hebben, natuur en landbouw zullen in andere dossiers opnieuw botsen. “De Europese regels voor natuurbescherming hebben geen rekening gehouden met het dichtbevolkte Vlaanderen. Demir moet dit rechttrekken in de Europese wetgeving voor natuurherstel die in de maak is”, zegt Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld).