Rik De Mil doet het seizoen uit als T1 van Club Brugge: “Hij kent de club door en door”

Na de deugddoende 2-0-zege tegen Standard klonk het al dat die kans groot was en daags nadien werd het intern nog eens doorgesproken met De Mil, die de volgende match – zaterdag in Kortrijk – sowieso al aan het voorbereiden was. Hij had vorige week op zijn eerste persconferentie als interim-coach ook al aangegeven dat hij het absoluut zag zitten om door te doen, als het bestuur hem die vraag zou stellen, et voilà.

Door het feit dat Club er niet uit raakte met topkandidaat Alfred Schreuder om op korte termijn over te nemen, krijgt De Mil de kans om zich te bewijzen. Zo kunnen ze bij blauw-zwart achter de schermen op zoek naar een nieuwe coach voor volgend seizoen. Na Carl Hoefkens en Scott Parker, die de (interne) verwachtingen niet inlosten en al snel ontslagen werden, moet het er straks boenk op zijn.

© BELGA

“Rik kent de club en het team door en door”, aldus CEO Vincent Mannaert op de clubwebsite. “Zijn passie en ambitie zorgen voor een frisse wind waarmee we samen met de spelers en iedereen van de sportieve werking het maximale uit het seizoen willen halen. Door het doorstromen van Nicky, Steve en Wouter van Club NXT kunnen we beroep doen op een evenwichtige staff waarbij ook jonge talenten de kans krijgen zich verder te ontwikkelen.”