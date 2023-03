Tim Merlier rondt labeur van Van Lerberghe af in Nokere Koerse: “Tachtig procent de zege van Bert, de rest van de ploeg bleef onder de verwachtingen”

De tweede opeenvolgende overwinning van Tim Merlier (30) in Nokere Koerse was niet die van het collectief. Soudal-Quick-Step oogde eerder bleekjes, al zou de zege er nooit zijn gekomen zonder een onwaarschijnlijke sterke Bert Van Lerberghe (30) aan de zijde van de winnaar. “Dit is tachtig procent de zege van Bert, twintig procent de mijne”, glunderde Merlier, die een kritische noot plaatste bij de rest van Soudal-Quick-Step.