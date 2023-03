Alex Colman pakt bergtrui in Nokere Koerse en mag voor 1.500 euro gaan tanken: “Mijn ploegmaats mogen binnenkort een volle tank verwachten”

Nokere Koerse staat erom gekend een prijs weg te geven aan de beste klimmer in koers tijdens de passages op Nokereberg. Alex Colman was de gelukkige en mag voor 1.500 euro gratis gaan tanken.

De hoofdvogel in Nokere was voor het tweede jaar op rij voor Tim Merlier, maar de kasseikoers staat ook bekend voor hun befaamde bergprijs. De eerste drie passages bovenop Nokereberg leveren punten op voor de eerste drie die er bovenkomen. Uiteindelijk ging Alex Colman van Team Flanders Baloise met de bergrtui naar huis én bijhorend 1.500 euro aan tanktegoed van wedstrijdsponsor CAPS. “We hadden het er vooraf in de bus al even over, al lachend, maar toen kwam Walter (Planckaert, red.) – de 74-jarige ploegleider van Team Flanders Baloise – ermee af dat de winnaar van het bergklassement 1.500 euro aan tanktegoed kon winnen. Met de hoge brandstofprijzen van tegenwoordig was dat wel handig, dus maakten we er met de ploeg een doel van”, steekt Colman van wal.

Lekke band

“We mochten van de ploeg proberen wegspringen met een vijftal andere renners, maar het koersverloop maakte het heel moeilijk om weg te geraken door het stoorwerk van Lotto. Uiteindelijk lukte het met een groep van zeven toch en ik moet zeggen dat de verstandhouding binnen die kopgroep zeer goed was, het draaide vlot rond”, aldus de jonge Colman die aan een sterk voorjaar bezig is. Het leek al snel dat hij de strijd om de bergtrui moest gaan uitvechten met Ludovic Robeet. “De eerste twee passages op de Nokereberg kwam ik vrij vlot als eerste boven, maar dan val ik plots plat en kan hij bij die laatste passage als eerste bovenkomen en de prijs aftroeven. Dan was de schrik er toch wel.”

Colman glipte mee in de ontsnapping van de dag en kwam tweemaal als eerste boven op Nokereberg. — © Getty Images

Hulp van een oude bekende

Robeet leek met een uitval op weg om de bergtrui en bijhorende tank-cheque af te nemen van de leeggelopen Colman, maar die laatste kreeg hulp van een oude bekende. “De Ierse kampioen Rory Townsend, waarmee ik nog samen in de ploeg reed bij Canyon, is een goeie vriend van mij en heeft die laatste bergpunten afgesnoept waardoor ik het bergklassement won. Het zou jammer geweest zijn als ik op die manier die prijs uit handen zou zien glippen.”

Maar dat gebeurde dus niet en Colman mocht het podium op als winnaar van de CAPS-bergprijs, waar hij de cheque van 1.500 euro aan tanktegoed overhandigd kreeg. “Wat ik met die cheque ga doen? Mijn ploegmaats eens goed laten tanken. Het zou oneerlijk zijn als dat allemaal naar mij zou gaan, want de ploeg heeft enorm goed werk geleverd voor mij. Ze mogen binnenkort een volle tank verwachten”, sluit een tevreden Colman af.