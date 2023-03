‘Nonkels’ genomineerd voor een Rockie Award

Binnenkort worden in Canada weer de Rockie Awards uitgereikt tijdens het BANFF World Media Festival. In de categorie ‘Comedyreeks: niet-Engelstalig’ heeft de fictiereeks ‘Nonkels’ een nominatie gekregen. Ook de VRT-documentaire ‘De Kaping van de Pompei’ werd genomineerd in de categorie ‘Crime & Investigative’.

Op het festival komen alle grote internationale spelers van de wereld van de televisie en digitale media samen. De Amerikaanse en Britse producties zijn met de meeste nominaties gaan lopen. Maar er zijn dus ook twee Belgische kanshebbers bij. Nonkels is genomineerd in de categorie ‘Comedyserie: Niet-Engelstalig’. In die categorie won eerder al Callboys in 2017. De winnaars worden op 12 juni bekendgemaakt. Aan een tweede seizoen van Nonkels wordt momenteel gewerkt. Dat zal op Play4 verschijnen in 2024. De eerste reeks is te bekijken via GoPlay en Streamz.

Ook de driedelige docureeks rond de kaping van het Belgische schip de Pompei voor de kust van Somalië in 2009 haalde een nominatie binnen. Die is nog te bekijken via VRT Max.