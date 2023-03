Nog meer pech voor geplaagd Ferrari: Charles Leclerc moet tien plaatsen inleveren in GP van Saoedi-Arabië (en dat is slechts het begin)

Charles Leclerc zal zondag in Jeddah tien plaatsen moeten inleveren op de startgrid voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië, tweede manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De 25-jarige Monegask krijgt die gridstraf omdat een motoronderdeel van zijn Ferrari vervangen moest worden. Dat gebeurde ook al voor de start van de eerste Grand Prix in Bahrein, waar Leclerc moest opgeven op een moment dat hij achter de twee Red Bulls voor een podiumplaats streed.

Ferrari moest al een derde ECU (Electronic Control Unit) in de bolide van Leclerc installeren, terwijl er over een heel seizoen zonder straf slechts twee gebruikt mogen worden. Hij riskeert zo later in het seizoen nog meer gridstraffen te moeten incasseren.

“We hadden in Bahrein twee problemen, één voor en één tijdens de race, jammer genoeg telkens met de ECU”, verklaarde teamchef Fred Vasseur. “In het verleden hebben we dat probleem nooit gekend, ik hoop dat het nu opgelost is, maar we gaan het nog dieper analyseren.”

In het kampioenschap kijkt Leclerc al tegen een achterstand van 25 punten op de Nederlander Max Verstappen aan. “Maar hij blijft zeker gemotiveerd”, verzekert Vasseur. “Waarom zou hij ook niet? Er is nog maar één van 23 races gereden. Deze straf is geen goed nieuws, maar het betekent niet het einde van het seizoen. Laat ons eerst maar eens zien wat er in Jeddah gebeurt. Zelfs met de gridstraf zie ik ons daar nog goed presteren.”

Op het snelle stratencircuit in Jeddah, met veel lange rechte lijnen, moeten de Ferrari’s SF-23 in principe in het voordeel zijn.