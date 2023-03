Ed Sheeran draagt nieuwe single op aan overleden vriend: “Muziek helpt mij om te genezen”

Eyes closed is de eerste single van het album Subract, dat op 5 mei uitkomt. Het album is geïnspireerd op enkele tragediën uit Sheerans leven, zoals de ontdekking van de tumor bij zijn vrouw Cherry Seaborn, maar dus ook het verlies van Jamal Edwards. Edwards was producer en oprichter van het online muziekplatform SBTV, dat de carrière van Ed Sheeran lanceerde. In februari 2022 overleed hij op 31-jarige leeftijd aan een hartstilstand door cocaïne- en alcoholgebruik.

(Lees verder onder de foto)

Jamal Edwards — © AP

In zijn Instagram-post vertelt Sheeran dat zijn single over het verlies van een geliefde gaat. “Het gaat erover dat je het gevoel hebt dat je hem tegen kan komen elke keer als je naar buiten gaat en alles herinnert je aan hem en de dingen die je samen deed”, schrijft Sheeran. De Britse zanger laat in zijn post ook weten dat hij het nog steeds moeilijk heeft met het verlies van Edwards: “Blauw was Jamals kleur, nu is het alles wat ik voel. En ik denk dat muziek mij helpt om te genezen, dus ik dans met mijn ogen dicht om erdoorheen te komen.”