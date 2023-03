“Ja, het is goed, noem ons een koppel van drie”: Selena Gomez is wel heel close met sterrenkoppel

Selena Gomez is erg close met actrice Nicola Peltz-Beckham en kok Brooklyn Beckham. Dat zegt Peltz-Beckham in een interview over hun vriendschap.

Op sociale media zijn veel foto’s van de drie te vinden. Gomez kreeg vooral veel aandacht nadat ze een foto postte met de tekst: “Ja, noem ons maar een throuple.” Peltz-Beckham bevestigde dit snel. “Ja we zijn een koppel van drie. We zijn drie beste vrienden”, zegt ze aan Cosmopolitan.

De actrice heeft Gomez jaren geleden ontmoet, maar het klikte pas sinds korte tijd tussen de twee. “Het voelt alsof ze mijn zus is”, zegt Peltz-Beckham. “Ik hou zo veel van haar. Ze is echt een van de geweldigste mensen die ik in mijn leven heb ontmoet.”

Peltz-Beckham en Beckham zijn het klassieke voorbeeld van een ‘nepo-baby’ stel. Nepo-baby’s zijn kinderen van machtige of rijke personen en daar profijt van hebben. Peltz-Beckhams vader is miljadair en Beckhams vader is voetballer David Beckham. Ondanks hun rijke ouders is het stel nu wel aan het sparen om een huis te kopen.

Conflict met schoonmoeder Victoria

Het koppel is vorig jaar getrouwd en heeft dit uitgebreid gevierd. Alleen al het haar en de make-up van Peltz-Beckham zou 100.000 dollar gekost hebben. Er zijn roddels dat Peltz-Beckham niet overweg kan met schoonmoeder Victoria omdat de actrice geen ontwerp van haar aanhad tijdens de bruiloft, maar dit ontkent ze. “Ik heb het zo vaak gezegd: er is geen ruzie, maar niemand wil over de leuke dingen schrijven”, zegt Peltz-Beckham.

De actrice onthult wel dat haar schoonouders het stel met kerst zouden bezoeken in Miami, maar uiteindelijk besloten om toch in Londen te blijven. Het koppel heeft toen hun cadeaus naar Engeland gestuurd.