Bol.com levert nu ook urnes aan huis, tot onvrede van begrafenisondernemers

Ze zijn er in alle kleuren, maten en modellen. In keramiek of glas. Sommige zelfs in de vorm van een vogel of een roos. Zowel voor de as van overleden dieren als van mensen. En ze worden aan huis geleverd. Sinds kort zijn op de website van Bol.com dus ook urnes te koop. Vanaf 39,55 euro, voor een kleintje. Dat terwijl volgens UitvaartVlaanderen een urne gemiddeld tussen de 100 en 500 euro kost.

Die onlineverkoop van urnes is voor begrafenisondernemers wel een serieuze doorn in het oog. En wel om meerdere redenen. “Wij stellen ons garant voor de kwaliteit van wat we leveren. Dat gaat niet alleen over urnes, ook over grafornamenten bijvoorbeeld. Als het na een jaar lelijk wordt of uit elkaar valt, is dat slechte publiciteit. Dus verkopen we kwaliteit. En kopen we enkel bij een leverancier waarvan we weten dat die kwaliteit levert”, zegt Johan Dexters, die voorzitter is van Funebra, de Koninklijke Federatie van de Belgische Uitvaart Sector.

“We moeten daar ook niet flauw over doen, een begrafenisonderneming neemt ook een kleine winst op wat hij verkoopt. Dus verkoopt hij liever zelf die urne”, zegt Dexters.

Eigen urne

Dat er nu geregeld families opduiken die een uitvaart komen regelen en eisen dat de urne wordt gebruikt die ze zelf meebrengen, daar zijn de begrafenisondernemers dan ook niet zo happy mee. “De uitvaartondernemer overhandigt bij een begrafenis normaal gezien de gekozen sierurne voor aanvang van de crematie aan de medewerkers van het crematorium. Zij zorgen dat de as in de juiste urne terechtkomt, sluiten die hermetisch af en geven ze mee aan de begrafenisondernemer”, zegt Greta Plas van uitvaartonderneming Dela.

Begrafenisondernemers weigeren de zelf meegenomen urnes soms te gebruiken. In dat geval kunnen nabestaanden er wel nog altijd voor opteren om de as mee te nemen in een standaardurne, in plaats van de eigen urne. “In België voorzien de crematoria steeds een standaardurne (zwart metaal) voor de as”, zegt Geta Plas. “In dat geval moet de familie de as dan thuis wel zelf overgieten in de urne die ze online kochten. Een vreemd idee, volgens mij. Maar iedereen is daar vrij in natuurlijk”, zegt Dexters.

Of Bol.com al veel urnes heeft verkocht, kunnen ze ons niet zeggen. Maar wie er eentje koopt, krijgt wel dezelfde garantie als voor de meeste andere producten die je bij Bol.com koopt. Dat wil zeggen ‘30 dagen bedenktijd en gratis retourneren’.