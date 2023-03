Componist Sven Faulconer en regisseur Kartiki Gonsalves tonen trots hun Oscar voor The Elephant Whisperers. — © if

Asse

Lukas Dhont greep met Close nog naast een Oscar, maar één Belg mocht zondagnacht het felbegeerde beeldje wél in de lucht steken. Sven Faulconer (43) schreef de muziek voor de Oscarwinnende documentaire The Elephant Whisperers. “Het was onwezenlijk, precies een droom.”