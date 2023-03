Pep Guardiola vertelt onbekend verhaal over bekende actrice, rivaal Man United gooit olie op het vuur: “Ze kwam niet voor ons...”

Manchester City-trainer Pep Guardiola liet zich na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig (7-0) opmerkelijk uit. De trainer van Kevin De Bruyne onthulde dat één van zijn idolen actrice Julia Roberts is. Alleen, zij blijkt fan van rivaal Manchester United te zijn. En dat hebben de Mancunians hem na de persconferentie nog even fijntjes laten weten.

De Pretty Woman-ster maakt deel uit van hetzelfde managementbureau als voormalig Manchester United-trainer José Mourinho. Haar kinderen staan tevens bekend als grote voetbalfans.

In november 2016 ging ze met haar gezin naar Old Trafford om United tegen West Ham te zien spelen en mocht daarna zelf ook nog het veld op. Guardiola was toen vijf maanden bij City. Hij heeft 6,5 jaar gewacht om zijn verhaal te vertellen. “Ik heb drie idolen in mijn leven”, zei hij op de persconferentie. “Michael Jordan, Tiger Woods en Julia Roberts.”

Teleurstelling

Om te vervolgen: “Julia Roberts kwam jaren geleden naar Manchester, niet in de periode van Alex Ferguson toen ze titel na titel wonnen, in de laatste vier of vijf jaar toen wij beter waren dan zij. Maar ze kwam niet om ons te zien. Ze ging Man United bezoeken. Zelfs als ik de Champions League win, zal dat de teleurstelling niet wegnemen dat Julia Roberts naar United ging. Mijn idool.”

En die teleurstelling wilde United nog even benadrukken, door vanochtend doodleuk de foto’s van Roberts op Old Trafford te delen.