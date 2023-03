Oudsbergen

De 21-jarige Ebu Bekir Yakut is dinsdagavond neergestoken op de parking van Van Cranenbroek in Opglabbeek. Het slachtoffer werd naar daar gelokt door een vroegere kennis uit Genk. Die haalde om onduidelijke reden een mes boven en stak hem in het bovenbeen. De verdachte verwondde nadien ook zichzelf en werd later opgepakt.