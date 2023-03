Bevestigde griepinfecties stijgen na drie weken met dalingen opnieuw boven epidemische drempel

Het griepvirus veert na drie weken met dalingen opnieuw op. Het aantal huisartsconsultaties voor bevestigde griepinfecties is de voorbije week (6 tot 12 maart) gestegen naar 75 raadplegingen per 100.000 inwoners. De epidemische drempel van 52 raadplegingen per 100.000 inwoners werd dus opnieuw overschreden tijdens week 10, meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag in het wekelijkse griepbulletin.