De betaalbare ‘Solawave Wand’ is het nieuwe ‘wondermiddel’ van de sterren voor stralende huid, maar werkt het ook echt?

Make-up kan veel verbergen, maar het geheim van een echt geslaagde look zit ‘m in een goede huidverzorging. Dat bewees ook ‘The Mandalorian’-acteur Pedro Pascal tijdens de Oscars. Niemand kon om zijn stralende teint heen. Later bleek dat zijn haarstylist Courtney (Coco) Ullrich-Mooney daarvoor de ‘Solawave Wand’ uit de kast had getrokken. Een apparaatje dat eruitziet als een toverstok, en ook magische resultaten voor je huid belooft. Wat is het precies en kan het jou ook aan een stralend gelaat helpen? Wij luisterden bij de dermatoloog.