Villarreal wil tegen Anderlecht niet afwachten in Conference League-duel, want: “We weten hoe gevaarlijk ze zijn”

Villarreal ontvangt donderdagavond Anderlecht in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Conference League. Na een 1-1 gelijkspel vorige week in Brussel krijgen de Spanjaarden de kans om de kwalificatie voor eigen publiek af te dwingen.

Gevraagd naar het wedstrijdplan, vertelde coach Quique Setién woensdag tijdens zijn persbabbel in het Estadio de la Cerámica dat zijn ploeg geen afwachtende houding zal aannemen. “Het idee is om te doen wat we altijd doen. We zijn geen ploeg die afwacht dus we gaan het veld op om te winnen en de bal te hebben. We willen kansen bij elkaar spelen en hen ver van onze goal houden, de wedstrijd in handen nemen.”

Volgens de 64-jarige Spanjaard zal zijn Deense collega Brian Riemer zijn spelers bij Anderlecht met een gelijkaardige opdracht het veld opsturen. “Ik denk dat zij hetzelfde willen doen. Hun idee over het spel lijkt op het onze en daarom zullen ze spelen zoals ze dat in eigen huis deden. Wij zullen de bal hebben, maar we weten hoe gevaarlijk ze zijn. Ze hebben goeie spelers met de kwaliteit om het ons moeilijk te maken.”

© BELGA

Villarreal staat in La Liga op de zesde plaats en grijpt dus mogelijk naast Europees voetbal. Winst in de Conference League zou het team volgend seizoen wel opnieuw Europa in loodsen, maar daar is Sétien niet mee bezig, zegt hij.

“De realiteit is dat ik niet aan zo’n dingen denk. Ik denk aan het feit dat we moeten winnen en de dingen goed moeten doen. We willen competitief zijn in beide competities. We moeten niet speculeren maar op het veld proberen de matchen te winnen. We moeten nu alleen maar bezig zijn met deze wedstrijd.”