Het coronavirus is drie jaar in ons leven. Lockdowns, quarantaines, testen, vaccinaties… We hebben het allemaal gezien. Ondertussen zijn bijna alle maatregelen op de schop gegaan, maar hoe zit het nu, als er twee streepjes op de coronatest staan? Mag je partner gaan werken, mag je kind naar school? Viroloog Steven Van Gucht beantwoordt de praktische vragen.