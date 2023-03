Eerste selectie voor Union-speler Simon Adingra bij Ivoorkust, Sébastien Haller is er opnieuw bij na kanker

De 21-jarige Adingra maakt al een tijdje indruk op de Belgische velden. De huurling van Premier League-club Brighton kwam dit seizoen voor Union tot dusver tot twaalf goals en tien assists in 38 wedstrijden, alle competities opgeteld. In de topper op het veld van leider Genk (1-2 zege) was Adingra afgelopen zondag de matchwinnaar met een goal en een assist.

Met Abakar Sylla (Club Brugge) zit er nog een speler uit de Jupiler Pro League in de selectie. Odilon Kossounou (ex-Club Brugge), Jonathan Bamba (ex-STVV) en Christian Kouamé (ex-Anderlecht) hebben een verleden in België. Amine Lazare (Union) haalde de selectie in vergelijking met de interlands in november niet.

Ook opnieuw van de partij in de Ivoriaanse selectie is Sébastien Haller. De aanvaller van Borussia Dortmund stond verschillende maanden aan de kant met teelbalkanker. Eind januari vierde hij zijn wederoptreden.

Ivoorkust organiseert in januari volgend jaar de Afrika Cup. Het is al gekwalificeerd, maar werkt ter voorbereiding ook de kwalificaties af in groep H.

Selectie:

Doelmannen (3): Charles Folly Ayayi (ASEC Mimosas/Ivo), Badra Ali Sangaré (Sekhukhune/Sao), Eliezer Tape Ira (Bahid Dar Kenema/Eth)

Verdedigers (7): Serge Aurier (Nottingham Forest/Eng), Éric Bailly (Marseille/Fra), Souleymane Doumbia (Angers/Fra), Ghislain Konan (Al Nassr/Sao), Odilon Kossonou (Bayer Leverkusen/Dui), Wilfried Singo, (Torino/Ita), Abakar Sylla (Club Brugge/BEL)

Middenvelders (10): Simon Adingra (Union Sint-Gillis/BEL), Jean-Eudes Aholou (Strasbourg/Fra), Jonathan Bamba (Lille/Fra), Amad Diallo (Sunderland/Eng), Jean-Philippe Gbamin (Trabzonspor/Tur), Max-Alain Gradel (Sivasspor/Tur), Franck Kessie (FC Barcelona/Spa), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven/Ned), Jean-Michaël Seri (Hull City/Eng), Hamed Junior Traoré (Bournemouth/Eng)

Aanvallers (3): Sébastien Haller (Borussia Dortmund/Dui), Christian Kouamé (Fiorentina/Ita), Jean-Philippe Krasso (Saint-Etienne/Fra)