“Elektrische wagen voor het volk”: Volkswagen wil vanaf 2026 kleine elektrische auto lanceren voor minder dan 25.000 euro

De details zullen woensdagavond in Hamburg worden voorgesteld. Volgens topman Thomas Schäfer zal het ontwerp van de ID.2 aangeven “waar het met Volkswagen in het algemeen naartoe gaat”. De volgende uitdaging, aldus Schäfer, wordt de bouw van een nog kleinere elektrische auto. “We moeten ook voor voertuigen onder de 20.000 euro zorgen”, zei hij woensdag.

Volkswagen streeft tegen 2030 in Europa naar een aandeel van puur elektrische wagens van minstens 80 procent. Tegen 2026 wil het merk tien nieuwe elektrische modellen lanceren, waaronder dus de ID.2. Het volledig afzweren van de klassieke verbrandingsmotoren doet Volkswagen niet: onder meer in Latijns-Amerika wil men nog een aantal modellen lanceren.

Inhaalslag

Het afgelopen jaar had Volkswagen nog te kampen met toeleverings- en productieproblemen, maar dit jaar wil het concern een inhaalslag maken en weer meer auto’s afleveren. In Europa zijn er nu meer dan 660.000 bestellingen en de prioriteit is om die snel te produceren en af te leveren.

Daarbij wordt wel nog steeds op de kosten gelet. Want 2023 blijft hoogstwaarschijnlijk uitdagend op het vlak van grondstof- en energieprijzen en de geopolitieke situatie, klonk het. Het afschrijven van de Russische activiteiten kostte VW vorig jaar 500 miljoen euro.