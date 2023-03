Pand in slechte staat wordt prijsbeestje: “Bij verbouwing is niet beknibbeld op licht en privacy”

Het Gentse architectenbureau Atelier Vens Vanbelle heeft op Batibouw de 3-2-1 Façade award gekregen voor de meest vernieuwende verbouwing met veel aandacht voor daglicht en privacy. De bekroonde verbouwing is die van een gezinswoning in de omgeving van het vroegere slachthuis.

De bewoners van het rijhuis in de Ooilamstraat zijn een echtpaar en hun drie tienerkinderen. “Ze hebben veel contact met hun Turkse en Vlaamse buren”, zegt Dries Vens, een van de twee vennoten van het gelauwerde architectenbureau. “Het was dus belangrijk dat de verbouwing van het oude pand dat ze in slechte staat hadden gekocht daarmee rekening hield. Daarnaast wilden we afstappen van een typische verbouwing van een rijtjeshuis waarbij alle licht enkel via de achtergevel binnenstroomt.”

“Wij daarentegen hebben ook gezorgd voor lichtinval aan de voorzijde”, zegt Vens. “Vanuit de keuken, die we naar de straatzijde hebben verplaatst, kunnen de bewoners contact houden met de buitenwereld. Om directe inkijk van op straat te vermijden is de keuken wel een beetje opgehoogd, wat voor een licht bel etage-effect zorgt.”

Hangende tuin

“Mensen vrezen soms dat je in een compact rijhuis op privacy en licht moet beknibbelen”, zegt Vens. “Maar dat hoeft niet. De achterkant van de rijwoning, die uitkijkt over het Astridpark aan de Visserij, is helemaal opengewerkt. Maar we hebben er bewust geen glasbak van gemaakt.” We wilden dat er ook ruimte was voor intimiteit voor de vijf bewoners. Zeker tieners willen zich wel eens graag terugtrekken in hun eigen coconnetje. De vide die doorloopt over de 4 verdiepingen lijkt bijvoorbeeld op een hangende tuin met veel groen, waardoor het privacygevoel vergroot.”

Veel lichtinval maar ook privacy en intimiteit — © Mr.Frank

Atelier Vens Vanbelle, dat haar bureau heeft in de Brugse Poort, is overigens niet de enige Gentse winnaar van een Batibouwprijs. Het Melopeegebouw aan de Dokken kreeg een award voor de originele mix van kinderdagverblijf, basisschool en sporthal. Het verbouwde Wintercircus kreeg dan weer een eervolle vermelding van het publiek van de bouwbeurs.