IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Zeg niet te gauw ’t is weer een vrouw, keepers aan het kanon en echte voetbaldieren

Uitgerekend in de week dat Simon Mignolet (Club Brugge) zijn afscheid bij de Rode Duivels aankondigde en de Braziliaan Warleson in zijn eentje een afstraffing van Cercle Brugge tegen Anderlecht voorkwam, deden ook twee provinciale keepers van zich spreken. Thomas De Blaere (SK Geluwe) lukte de 2-2-gelijkmaker in de toegevoegde tijd op Vlamertinge, terwijl Stijn Metsu (VV Koekelare) twee strafschoppen omzette tegen Dosko Beveren. De West-Vlaamse schutters zijn gewaarschuwd.

1. Woorden én daden

Thibault Lefief is niet op zijn mondje gevallen en een durver. Voor de match vertelde de spits van Jonkershove geen schrik te hebben van leider Nieuwpoort. Lefief zette zijn uitspraken meteen kracht bij en maakte er al na drie minuten 1-0 van. Uiteindelijk slikte zijn ploeg wel nog de gelijkmaker. (Lees verder onder de foto.)

Thibault Lelief, durvertje en doelpuntenmaker. — © VDB / Bart Vandenbroucke

2. Sire, er zijn nog echte voetbaldieren

Roeselare-Daisel B stopt er straks mee, maar voor ouderdomsdeken Ruben Louage kan het de pret niet bederven. De nestor tussen de vele jonkies verdient zijn kost als standenbouwer, maar moet in de vrije uren op een bal kunnen trappen. Hij doet het nog altijd zó graag en vindt het zó plezant dat hij zaterdag speciaal vanuit Parijs naar Schiervelde komt om mee te kunnen spelen tegen zijn ex-ploeg Zillebeke. En waar hij zich te lande ook bevindt, als het maar even kan, bolt hij ook in de week het hele land rond om te kunnen trainen. Sire, er zijn nog echte voetbaldieren. (Lees verder onder de foto.)

‘Opa’ Ruben Louage is op zijn 36ste nog altijd de zotste bij Roeselare-Daisel B. — © Bart Vandenbroucke /VDB

3. Zeg niet te gauw, ’t is weer een vrouw

Vroeger gold dit in het verkeer, maar nu ook in het voetbal. West-Vlaanderen blijft nog wachten op zijn eerste kampioen bij de mannen, maar bij de vrouwen is het al zover. De vrouwenploeg van NS Heule bestaat amper twee jaar, maar pakte afgelopen weekend al de tweede titel op rij en stijgt meteen naar eerste provinciale. Een dikke proficiat.

4. Vooruitziende trainers

Bart en Jolien zijn jeugdtrainers bij KSK Vlamertinge en profileren zich als het enthousiaste U6-U7-team. Op hun sociale media proberen ze ouders van in 2018 of 2019 geboren kindjes warm te maken om eens deel te nemen aan een proeftraining. Vooruitzien heet dat. (Lees verder onder de foto.)

Coaches Bart en Jolien zijn vooruitziend en bij Staden en Daring Brugge postten de coaches een #winfie op hun Facebookpagina. — © rr

5. Altijd plezant met Plaisier

Zijn naam spreekt boekdelen. Wie Plaisier heet, staat plezant in het leven en dat straalt de Stadense trainer Chris Plaisier dan ook uit. “Geen woorden maar daden, #ploegjesuitdebuikvanhetklassement#”, plaatste hij boven de kleedkamerfoto op zijn Facebookpagina na de zege tegen Diksmuide B.

Geen Plaisier bij Daring Brugge, maar wel evenveel plezier. En dat wordt meteen duidelijk op de foto van het team na de uitzege bij Pittem. “Het komt dichter en dichter”, verkondigde trainer Preben Verbandt over de naderende titel in 3A.

6. Nooit plezant: naast de titel grijpen

Over de titel gesproken: Eendracht Hooglede (3B) en SV De Ruiter (4C) konden afgelopen weekend hun eerste kans om zich tot kampioen te kronen niet benutten. Beide clubs moesten zelf winnen en rekenen op puntenverlies van hun eerste achtervolger. Komen weigerde daaraan mee te doen, waardoor Hooglede (ondanks winst tegen Ploegsteert) nog even moet wachten. Avelgem B verloor wel van Bellegem, maar nog meer verrassend was het feit dat De Ruiter daags nadien geen afstand kon nemen van Jong Vijve, en dat ondanks een vroege voorsprong.

7. Helemaal niet plezant: alweer een vechtpartij

Alsof de ellende begin dit seizoen in Boezinge - Blankenberge niet genoeg was, werd afgelopen weekend ook Houthem - Hollebeke stilgelegd nadat er ambras ontstond na een doelpunt. Weer kwamen fans op het veld gerend en ontstond er een regelrechte vechtpartij. De bond zal opnieuw moeten beslissen wat er met de match zal gebeuren, die bij 4-2 werd stilgelegd.

8. De beste schutter van West-Vlaanderen

Jordy Timperman (Zarren) nam vorige week de leidersplaats over van Thijs Rabaut (Westkapelle), maar afgelopen weekend deden zij weer haasje-over. Matthias Cottenier (Kuurne) ligt op de loer. Domien Debrabandere (Emelgem-Kachtem) lukte een vierklapper. (Lees verder onder de foto.)

Trefzekere Thijs Rabaut grijpt opnieuw de macht in de West-Vlaamse topschuttersstand. — © RUDY DECLERCK

37 goals: Thijs Rabaut (VV Westkapelle)

35 goals: Jordy Timperman (WS Zarren)

34 goals: Matthias Cottenier (FCE Kuurne)

26 goals: Tymothy Carette (KM Torhout B), Michaël Vandemaele (WS Houthulst)

25 goals: Dieter Wittesaele (SV Bredene)

24 goals: Kenneth Hemeryck (SV De Ruiter), Pieter Verschaeve (FCE Kuurne), Kevin Serruys (Brielen Sport), Thibault Lefief (E. Jonkershove), Lowie Smet (BV Otegem)

23 goals: Maxime Vander Biest (KV Koksijde Oostduinkerke)

21 goals: Branco Redant (FC Aarsele), Mathias Piceu (E. Hooglede), Bjarne Vanderstraeten (SV Moorsele)

20 goals: Jens Boey (E. De Haan), Remko Germonpré (FA Nieuwpoort), Gilles Garrevoet (FC Moen), Tiebe De Smedt (SK Wenduine), Olivier Van Eecke (VK Langemark-Poelkapelle)

19 goals: Dieter Meulenyzer (SV Wevelgem City), Damy Ide (Jong Male), Karel Ternier (KV Koksijde Oostduinkerke), Victor Christiaens (Racing Waregem)

18 goals: Thor Laleman (VV Koekelare), Kenzo Vandeputte (Hulste Sportief), Guanitto Werbrouck (SV De Ruiter), Nordin Behaegel (Excelsior Zedelgem), Johnny Seron (KV Koksijde Oostduinkerke), Dylan Vens (FC Lendelede)

9. Om deze week naar uit te kijken

Afgelopen weekend was het nog net te vroeg, maar Hooglede en De Ruiter krijgen een nieuwe kans om zich tot kampioen te kronen. In 3B heeft Hooglede zondag genoeg aan een punt thuis tegen nummer drie Merkem. In 4C kan De Ruiter zaterdag in de zetel de titel pakken als nummer twee Hulste niet wint bij nummer drie Avelgem B. Wint Hulste wel, dan moet De Ruiter zondag zelf winnen op bezoek bij Harelbeke B. In 3A kan Daring Brugge in theorie ook kampioen worden, maar in de praktijk lijkt de kans heel klein. Niet enkel moet er zelf gewonnen worden van Ruddervoorde, ook de andere achtervolgers De Haan, Sint-Kruis én Oudenburg moeten puntenverlies lijden.

In eerste provinciale moet de voorlaatste Veurne winnen op bezoek bij de laatste Jabbeke, anders dreigt de strijd om het behoud moeilijk te worden. In de derby Beselare - Zonnebeke in 2A spelen tegengestelde belangen: de thuisploeg bikkelt voor het behoud, de bezoekers voor de titel. In de B-reeks wordt het een cruciaal weekend onderin, want van de onderste zeven ploegen spelen er zes tegen elkaar.

Een foutje, een opmerking of vooral iets gezien wat een leuk item kan zijn in de volgende aflevering? Stuur een mailtje naar sportwest@nieuwsblad.be.