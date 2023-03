Heel straf: nu al gridstraf voor Charles Leclerc na problemen aan de motor

Ferrari heeft bevestigt dat Charles Leclerc zondag in Saoedi-Arabië tien strafplaatsen zal incasseren. De Monegask moet al voor de tweede keer een onderdeel van de motor vervangen waarvan er maar twee per seizoen zijn toegelaten. Een gridstraf in race 2, dat was nog nooit gezien.

Ferrari kampt met elektronische problemen aan de motor. De power units van de F1 zijn opgedeeld in verschillende onderdelen, zoals de klassieke verbrandingsmotor (ICE), de energie-opslag, de turbo, de diverse hybride onderdelen, enz. Van al die onderdelen is een maximumaantal per rijder per seizoen bepaald en van de control electronics ligt de limiet op twee sets. Wie er meer nodig heeft, wordt op de startgrid tien plaatsen achteruit gezet.

Op de auto van Leclerc moest Ferrari in Bahrein tussen de kwalificaties en de race al twee componenten vervangen: de energie-opslag (batterij) en de elektronische aansturing. Niettemin viel de SF-23 na veertig ronden in panne, en aan de oorsprong van de opgave lagen precies die control electronics. In de aanloop naar het weekend in Jeddah wordt nu weer een nieuwe versie in gebruik genomen en dat betekent dus een verlies van tien startplaatsen.

“We hadden in Bahrein twee problemen, een op zondagochtend toen de we auto startten, en een tijdens de race”, zegt Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari. “Helaas ging het twee keer om de control electronics. Dit hadden we nooit eerder meegemaakt en ik hoop dat we het na uitgebreide analyse onder controle hebben. Maar dit weekend moeten we een straf uitzitten.”

Net als in 2022?

Het seizoen 2022 werd bij Ferrari ook al getekend door problemen met de bedrijfszekerheid van de motoren. Dat leidde tot opgaves in Barcelona en Bakoe en in de rest van het seizoen werd het vermogen teruggeschroefd. Ferrari had gezegd dat die problemen in de winter uit de wereld geholpen waren. Twee weken geleden in Bahrein had la scuderia volgens metingen van de concurrentie de krachtigste motor, en ook de hoogste topsnelheid. Het is niet duidelijk of de motor nu opnieuw moet dichtgeknepen worden.