Nederlander Arvid De Kleijn is maatje te groot voor de topsprinters in Milaan-Turijn

De Italiaanse semi-klassieker werd gekleurd door een vroege vlucht met zes renners onder wie één Belg Johan Meens. Veel voorsprong kregen de zes renners nooit van het peloton, dat werd gecontroleerd door Arkea-Samsic, Team DSM, Movistar en BORA - hansgrohe, allen tuk op een massasprint. Na een lekke band van Andrea Pietrobon bleven nog vijf vluchters over, maar zij bleken vogels voor de kat en werden op 12,4 kilometer ingerekend.

In de sprint was van organisatie weinig sprake, mede door een scherpe bocht in de slotkilometer. Team DSM nam die het best voor Casper van Uden en de Nederlander zette als eerste aan. Te vroeg, hij zag Arvid De Kleijn en Gaviria nog passeren. De Colombiaan zocht nog een gaatje om De Kleijn te passeren, maar dat lukte niet en dus pakte de renner van het Zwitserse Tudor Pro Cycling Team zijn eerste zege van het seizoen, de zesde in zijn carrière. Het is ook de eerste overwinning van het jaar voor de nieuwe ploeg van Fabian Cancellara.

De Kleijn volgt op de erelijst Mark Cavendish op. De Brit kwam er woensdag niet bij te pas in de sprint.

Uitslag:

1. Arvid De Kleijn

2. Fernando Gaviria

3. Casper van Uden

4. Itamar Einhorn

5. Matteo Moschetti

6. Nacer Bouhanni

7. Jordi Meeus

8. Andrea Vendrame

9. Jon Aberasturi

10. Dylan Groenewegen